Le monde paysan miniaturisé, 10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 MONT, Mont

Informations pratiques

Le monde paysan miniaturisé 19 et 20 septembre 10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 MONT Saône-et-Loire

Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assitez à une visite commentée d’un ensemble de maquettes représentant l’évolution du monde paysan durant la deuxième moitié du siècle dernier. Tout est réalisé manuellement avec des petits matériaux de récupération. Les scènes de vie sont reproduites au plus près de la réalité. C’est un hommage à nos anciens et une transmission de la mémoire aux jeunes générations.

La visite est commentée avec passion par le concepteur des maquettes.

10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 MONT 10, ROUTE DE LA SEIGNEURIE 71140 Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0608494330 Exposition permanente enrichie au fil du temps.

Visite commentée d’un ensemble de maquettes représentant l’évolution du monde paysan durant la deuxième moitié du siècle dernier. Tout est réalisé manuellement avec des petits matériaux de Les scènes…

©Gilbert MULOT