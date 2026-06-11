Mont

Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010

10 route de la seigneurie Mont Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-11

Naturellement visites le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir le territoire via des passionnés ! Plongez dans l’univers de Gilbert à Mont !

4 exploitations agricoles fidèlement miniaturisées en 1/32ème, plus de 300 personnages et animaux sculptés en bois, du matériel agricole d’époque, le tout mis en scène avec un réalisme saisissant. Sur 80 m³ d’exposition, découvrez l’évolution de l’agriculture de 1950 à 2010. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

10 route de la seigneurie Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010

L’événement Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010 Mont a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne