Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010 Mont
Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010 Mont mardi 7 juillet 2026.
Mont
Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010
10 route de la seigneurie Mont Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-11
Naturellement visites le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir le territoire via des passionnés ! Plongez dans l’univers de Gilbert à Mont !
4 exploitations agricoles fidèlement miniaturisées en 1/32ème, plus de 300 personnages et animaux sculptés en bois, du matériel agricole d’époque, le tout mis en scène avec un réalisme saisissant. Sur 80 m³ d’exposition, découvrez l’évolution de l’agriculture de 1950 à 2010. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .
10 route de la seigneurie Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010
L’événement Naturellement visites Exposition le monde paysan de 1950 à 2010 Mont a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
À voir aussi à Mont (Saône-et-Loire)
- Atelier Les TND c’est quoi ? Mont 11 juin 2026
- Atelier Créa de Cora Mont 15 juin 2026
- Atelier les deux ans de l’asso Mont 20 juin 2026
- Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont 26 juin 2026
- Randonnée Culturelle entre Mont et Saint-Calixte, Mont, Mont 27 juin 2026