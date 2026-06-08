Mont

Les apéros du patrimoine à Mont

RDV Place du village MONT Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Une visite flash du village de Mont suivie d’un apéro avec de bons produits locaux !

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

RDV Place du village MONT Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A flash visit to the village of Mont, followed by an aperitif with delicious local produce!

L’événement Les apéros du patrimoine à Mont Mont a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65