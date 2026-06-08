Les apéros du patrimoine à Mont RDV Place du village Mont
Les apéros du patrimoine à Mont RDV Place du village Mont vendredi 25 septembre 2026.
Mont
Les apéros du patrimoine à Mont
RDV Place du village MONT Mont Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Une visite flash du village de Mont suivie d’un apéro avec de bons produits locaux !
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
RDV Place du village MONT Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A flash visit to the village of Mont, followed by an aperitif with delicious local produce!
L’événement Les apéros du patrimoine à Mont Mont a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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