Informations pratiques

Mont

Randonnée du 11 Novembre

Salle du Signal Mont Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 08:00:00

fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :

2026-11-11

4-9-14-19 km.

Circuit de 9 km dénivelé de 138 m, 1 ravitaillement. Circuit de 14 km dénivelé de 269 m, 2 ravitaillements. Circuit de 19 km dénivelé de 471 m, 3 ravitaillements. Principalement sur des sentiers. .

Salle du Signal Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 26 49 larue.jean-paul@orange.fr

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English : Randonnée du 11 Novembre

L’événement Randonnée du 11 Novembre Mont a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)