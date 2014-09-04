Randonnée du 11 Novembre Mont
mercredi 11 novembre 2026 · Mont
Informations pratiques
Mont
Randonnée du 11 Novembre
Salle du Signal Mont Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11 15:00:00
Date(s) :
2026-11-11
4-9-14-19 km.
Circuit de 9 km dénivelé de 138 m, 1 ravitaillement. Circuit de 14 km dénivelé de 269 m, 2 ravitaillements. Circuit de 19 km dénivelé de 471 m, 3 ravitaillements. Principalement sur des sentiers. .
Salle du Signal Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 26 49 larue.jean-paul@orange.fr
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English : Randonnée du 11 Novembre
L’événement Randonnée du 11 Novembre Mont a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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