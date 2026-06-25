Orthez

Fêtes locales

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

10h à 12h, arènes du Pesqué Initiation aux cultures taurines

Découverte de la course landaise et de la tauromachie espagnole, ateliers de pratique ludique pour les jeunes de 5 à 14 ans. Animation musicale par la banda d’Orthez.

Buvette sur place.

11h, mur à gauche Open de pelote

Buvette sur place.

11h30, 16h et 17h30, centre-ville Déambulation A tricyclette . Guidés par des comédiens-musiciens talentueux vous serez invités à incarner des personnages, donner la réplique…

13h30, av du 8 mai 1945 Course cycliste, prologue de l’école de vélo

15h Course cycliste

15h, sur le Laà à Ste Suzanne Concours de pêche (enfants jusqu’à 15 ans)

Nombreux lots à gagner

Goûter offert

15h à 19h, parc Gascoin Village des enfants Mur d’escalade, structures gonflables, parcours aventure…

18h30 Déambulation Super Cochon

22h, parvis église Podium Insomnia .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn