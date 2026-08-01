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AGENDA · Portet

Fêtes locales Portet

vendredi 7 août 2026 · Portet

Fêtes locales Portet

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64330 Portet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Portet

Fêtes locales

Place de la Mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

19 h concours de pétanque nocturne en doublette.
20h repas, animé par le groupe Atom .   .

Place de la Mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 02 17 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Portet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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