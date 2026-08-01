Informations pratiques

Portet

Fêtes locales

Place de la Mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19 h concours de pétanque nocturne en doublette.

20h repas, animé par le groupe Atom . .

Place de la Mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 02 17

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Portet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran