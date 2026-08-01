AGENDA · Portet
Fêtes locales Portet
samedi 8 août 2026 · Portet
Informations pratiques
Portet
Fêtes locales
Place de la Mairie Portet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
10h passage de la Sérénade dans le village. 20h repas des fêtes (moules/frites) et animation par les Inconitos. 23h30 feu d’artifice (sous réserve). .
Place de la Mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 02 17
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Portet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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