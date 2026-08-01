Informations pratiques

Portet

Fêtes locales

Place de la Mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

10h passage de la Sérénade dans le village. 20h repas des fêtes (moules/frites) et animation par les Inconitos. 23h30 feu d’artifice (sous réserve). .

Place de la Mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 02 17

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Portet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran