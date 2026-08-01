Informations pratiques

Portet

Fêtes locales

Place de la Mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 13:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Repas de clôture des fêtes. .

Place de la Mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 02 17

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Portet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran