Fêtes locales Thèze
Fêtes locales Thèze dimanche 28 juin 2026.
Thèze
Fêtes locales
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vin d’honneur suivi de la bodega au restaurant Chez Julien. 19h bodega du comité animée par le groupe Caracolage. Restauration food trucks sur place. 23h feu d’artifice. Présence de manèges et auto-tamponneuses tout le week-end. .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.theze@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Thèze a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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