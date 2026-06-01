Thèze

Fêtes locales

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Vin d’honneur suivi de la bodega au restaurant Chez Julien. 19h bodega du comité animée par le groupe Caracolage. Restauration food trucks sur place. 23h feu d’artifice. Présence de manèges et auto-tamponneuses tout le week-end. .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.theze@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Thèze a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran