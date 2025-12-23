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Fêtes Votives cours Victor Leydet Fuveau

Fêtes Votives cours Victor Leydet Fuveau vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
cours Victor Leydet
Adresse
Cours Victor Leydet
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Fuveau

Fêtes Votives

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2026. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-10

Les festivités de juillet sont de retour… et cette année, elles s’annoncent plus belles que jamais !
Du 10 au 14 juillet, notre village vibrera au rythme de nombreuses animations, avec plein de nouveautés et de belles surprises !
Du 10 au 14 juillet, venez vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis au cœur de Fuveau !

Fête foraine & marché nocturne tous les soirs à partir de 18h sur le Boulevard Loubet.

Au programme

✨ 10 juillet
• Fête foraine & marché nocturne

✨ 11 juillet
• Déambulation féérique de danseuses sur échasses
• Fête foraine & marché nocturne
• Concert du groupe CoolStorm
• Set DJ jusqu’au bout de la nuit
• Concours de pétanque à la Boule Barquaise

✨ 12 juillet
• Fête foraine & marché nocturne
• Sardinade conviviale dès 19h
• Spectacle son et lumière à 22h30
• Concours de pétanque à la Boule Barquaise

✨ 13 juillet
• Fête foraine & marché nocturne
• Concert du groupe Aïoli à partir de 21h
• Concours de pétanque à la Boule Barquaise

✨ 14 juillet
• Grand loto traditionnel avec de nombreux lots à gagner
• Fête foraine & marché nocturne

️ Musique, animations, gourmandises, attractions, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête Nationale !

Fuveau
Du 10 au 14 juillet   .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   comite.des.fetes.de.fuveau@gmail.com

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English :

The July festivities are back… and this year, they promise to be better than ever!
From July 10 to 14, our village will come alive with a variety of events, featuring plenty of new activities and wonderful surprises!

L’événement Fêtes Votives Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau

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