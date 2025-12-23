Fêtes Votives cours Victor Leydet Fuveau

Fuveau

Fêtes Votives

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2026. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Les festivités de juillet sont de retour… et cette année, elles s’annoncent plus belles que jamais !

Du 10 au 14 juillet, notre village vibrera au rythme de nombreuses animations, avec plein de nouveautés et de belles surprises !

Du 10 au 14 juillet, venez vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis au cœur de Fuveau !



Fête foraine & marché nocturne tous les soirs à partir de 18h sur le Boulevard Loubet.



Au programme



✨ 10 juillet

• Fête foraine & marché nocturne



✨ 11 juillet

• Déambulation féérique de danseuses sur échasses

• Fête foraine & marché nocturne

• Concert du groupe CoolStorm

• Set DJ jusqu’au bout de la nuit

• Concours de pétanque à la Boule Barquaise



✨ 12 juillet

• Fête foraine & marché nocturne

• Sardinade conviviale dès 19h

• Spectacle son et lumière à 22h30

• Concours de pétanque à la Boule Barquaise



✨ 13 juillet

• Fête foraine & marché nocturne

• Concert du groupe Aïoli à partir de 21h

• Concours de pétanque à la Boule Barquaise



✨ 14 juillet

• Grand loto traditionnel avec de nombreux lots à gagner

• Fête foraine & marché nocturne



️ Musique, animations, gourmandises, attractions, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête Nationale !



Fuveau

Du 10 au 14 juillet .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comite.des.fetes.de.fuveau@gmail.com

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English :

The July festivities are back… and this year, they promise to be better than ever!

From July 10 to 14, our village will come alive with a variety of events, featuring plenty of new activities and wonderful surprises!

L’événement Fêtes Votives Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau