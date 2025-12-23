Fuveau Fiesta Latina Stade Georges Martin Fuveau
Fuveau Fiesta Latina Stade Georges Martin Fuveau vendredi 3 juillet 2026.
Fuveau
Fuveau Fiesta Latina
Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 0h. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour les amateurs de musiques et de danses latines, voici l’édition de notre 3ème Fiesta Latina fuvelaine!
Bientôt l’été !!!
Alors pour les amateurs de soirées festives en plein air, l’Office de Tourisme de Fuveau organise une grande Fiesta Latina !
Au programme de la soirée
Ouverture à 18h
18H/19H DJ BEN aux platines
19h/20h Initiation aux danses latines) avec l’association LATINA WAY
Démonstration de Bachata.
20h/21h30 DJ BEN pour animer la soirée!
21h30 Un concert live de musique latine avec le groupe CARAMELO LATINO avec ses 5 musiciens, ses 3 danseurs et sa chanteuse.
Restauration péruvienne et colombienne, planches apéro et buvette sur place.
Entrée gratuite
Invite tes amis, ta famille et quiconque aime s’ambiancer sur de la musique latino !! .
Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com
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English :
For fans of Latin music and dance, here is the third edition of our “Fiesta Latina” from Fuveau!
L’événement Fuveau Fiesta Latina Fuveau a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Fuveau
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