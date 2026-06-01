RoumavagI de la Saint Jean Chapelle Saint-Jean de Mélissane Fuveau

Fuveau

RoumavagI de la Saint Jean

Samedi 27 juin de 9h à 13h. Chapelle Saint-Jean de Mélissane CD 6 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

‍♂️ Roumavagi de Sant Jan Un très ancien pèlerinage Fuvelain.

Nous vous donnons rendez vous à 9h00 à la Croix de mission au rond point du cimetière.

Nous partirons à 9h30 accompagné de nos ânes de la Saint Eloi, ainsi que de nos tambourinaïres , armés de leurs galoubet, gaillards et et portes fanions en tête de cortège.

Après un arrêt à l’oratoire de Saint-Jean et une explication sur sa présence en ce lieu, nous traverserons ensemble la campagne fuvelaine.

Après environ 1h30 de marche, nous atteindrons la chapelle Saint Jean de Mélissane où sera donnée la messe en langue provençale, organisée par le Cercle Saint Michel de Fuveau.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette traditionnelle marche Fuvelaine.

GRAN SANT JAN BATISTO



A partir de 12h00 Apéritif et Grand Aïoli organisés par le Cercle Saint Michel de Fuveau au parc de la chapelle Saint Michel .

Chapelle Saint-Jean de Mélissane CD 6 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 44 82 16 comitesaintjeanfuveau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??? Roumavagi de Sant Jan A very old Fuvelain pilgrimage.

L’événement RoumavagI de la Saint Jean Fuveau a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Fuveau