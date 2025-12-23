Partir en livre rue Marc Scudo Fuveau

Fuveau

Partir en livre

Du lundi 6 au samedi 11 juillet 2026. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-06

Une nouvelle édition de Partir en Livre sera sur le thème Nos petits et grands héros !

☀️ C’EST PARTI POUR PARTIR EN LIVRE ! ☀️



Avis aux familles ! Un superbe programme d’animations gratuites attend les enfants et les ados au mois de juillet. C’est l’occasion idéale de faire le plein de découvertes culturelles et ludiques ! ✨



Du mardi 7 au samedi 11 juillet, découvrez des ateliers et des activités pour tous les âges



Pour les plus petits & en famille



Expositions interactives Joue avec Raymond (dès la naissance)

Ateliers créatifs Pomel’art (perles à repasser) et création de bijoux

Jeux de société Héros en jeux à partager en famille

Grande chasse à l’ours dans le village (jeu de piste dès 3 ans)



Pour les plus grands & les ados

BD’Héros Atelier numérique de création de bandes dessinées (dès 9 ans)

Escape Game Mène l’enquête avec Jefferson (dès 8 ans)

Doublage voix Sur la voix des héros , atelier d’initiation (dès 6 ans et sessions ados)

Ciné Ados Projection d’un film de super-héros à la bibliothèque (dès 12 ans)



TOUTES les animations sont entièrement gratuites !

⚠️ Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.



Du 7 au 11 Juillet

Où s’inscrire ? En un clic sur le site internet de la mairie ou directement à la bibliothèque de Fuveau. .

rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new edition of Partir en Livre will focus on the theme Our Heroes, Big and Small !

L’événement Partir en livre Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau