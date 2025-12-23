Partir en livre rue Marc Scudo Fuveau
Partir en livre rue Marc Scudo Fuveau lundi 6 juillet 2026.
Fuveau
Partir en livre
Du lundi 6 au samedi 11 juillet 2026. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-06
Une nouvelle édition de Partir en Livre sera sur le thème Nos petits et grands héros !
☀️ C’EST PARTI POUR PARTIR EN LIVRE ! ☀️
Avis aux familles ! Un superbe programme d’animations gratuites attend les enfants et les ados au mois de juillet. C’est l’occasion idéale de faire le plein de découvertes culturelles et ludiques ! ✨
Du mardi 7 au samedi 11 juillet, découvrez des ateliers et des activités pour tous les âges
Pour les plus petits & en famille
Expositions interactives Joue avec Raymond (dès la naissance)
Ateliers créatifs Pomel’art (perles à repasser) et création de bijoux
Jeux de société Héros en jeux à partager en famille
Grande chasse à l’ours dans le village (jeu de piste dès 3 ans)
Pour les plus grands & les ados
BD’Héros Atelier numérique de création de bandes dessinées (dès 9 ans)
Escape Game Mène l’enquête avec Jefferson (dès 8 ans)
Doublage voix Sur la voix des héros , atelier d’initiation (dès 6 ans et sessions ados)
Ciné Ados Projection d’un film de super-héros à la bibliothèque (dès 12 ans)
TOUTES les animations sont entièrement gratuites !
⚠️ Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.
Du 7 au 11 Juillet
Où s’inscrire ? En un clic sur le site internet de la mairie ou directement à la bibliothèque de Fuveau. .
rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 24
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English :
A new edition of Partir en Livre will focus on the theme Our Heroes, Big and Small !
L’événement Partir en livre Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau
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