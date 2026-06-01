Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement
Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 14e Arrondissement
Fêtez la musique dans les 13e et 14e
Dimanche 21 juin 2026 de 19h à 0h. Les Olives Le Merlan Le Canet Saint-Jérôme Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Concerts, ambiance festive, restauration sur place vous attendent pour des soirées pleines d’énergie.
Venez célébrer la Fête de la Musique avec nous !
A l’occasion de la Fête de la Musique, plusieurs scènes seront installées dans différents lieux du quartier afin de proposer une programmation variée et accessible à tous.
Ambiance garantie rythmes endiablés, bonne humeur et convivialité au rendez-vous !
Danse et musique, on vous attend nombreux !
Restauration possible sur place.
Dimanche 21 juin de 19h à minuit
4 lieux
– Place Pelabon Place Pélabon Église de Saint-Jérôme Avenue de Saint -Jérôme -13e
– Boulodrome les Olives Place des Acacias 13e
– Le Merlan Jardin de l’Église du Merlan 63 avenue du Merlan 14e
– Place des États Unis Presbytère Place des États-Unis Boulevard Danielle Casanova 14e .
Les Olives Le Merlan Le Canet Saint-Jérôme Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 87
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English :
Concerts, a festive atmosphere, and on-site dining await you for evenings full of energy.
L’événement Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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