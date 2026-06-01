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Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement

Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Les Olives Le Merlan Le Canet Saint-Jérôme

Ville : 13014 Marseille 14e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marseille 14e Arrondissement

Fêtez la musique dans les 13e et 14e

Dimanche 21 juin 2026 de 19h à 0h. Les Olives Le Merlan Le Canet Saint-Jérôme Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Concerts, ambiance festive, restauration sur place vous attendent pour des soirées pleines d’énergie.
Venez célébrer la Fête de la Musique avec nous !

A l’occasion de la Fête de la Musique, plusieurs scènes seront installées dans différents lieux du quartier afin de proposer une programmation variée et accessible à tous.

Ambiance garantie rythmes endiablés, bonne humeur et convivialité au rendez-vous !
Danse et musique, on vous attend nombreux !
Restauration possible sur place.

Dimanche 21 juin de 19h à minuit

4 lieux

– Place Pelabon Place Pélabon Église de Saint-Jérôme Avenue de Saint -Jérôme -13e
– Boulodrome les Olives Place des Acacias 13e
– Le Merlan Jardin de l’Église du Merlan 63 avenue du Merlan 14e
– Place des États Unis Presbytère Place des États-Unis Boulevard Danielle Casanova 14e   .

Les Olives Le Merlan Le Canet Saint-Jérôme Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 87 

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English :

Concerts, a festive atmosphere, and on-site dining await you for evenings full of energy.

L’événement Fêtez la musique dans les 13e et 14e Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille

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