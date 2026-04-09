Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril Parc du Berry Rennes Jeudi 16 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Des activités sportives et créatives proposées sur le Berry tout l’après-midi. Un temps de danse bretonne proposé pour préparer le défilé du samedi 25 avril (départ de l’ancienne piscine à 10h30).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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