Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 23 avril Parc du Berry Rennes Jeudi 23 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Propositions d’animations pour découvrir les dynamiques sur le quartier de Villejean à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle piscine !

Découvrez la richesse associative du quartier de Villejean le temps d’un forum. Différentes animations seront proposées sur les thématiques importantes pour les habitants, des échanges vous seront proposés par l’association Haut-Parleur et son stand radio sur l’espace publique qui diffusera la parole des associations et des habitants. Retrouvez aussi une friperie pour vous équiper pour le grand plouf dans la nouvelle piscine. On continue de préparer le défilé avec des ateliers de décoration et plein d’autres surprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 4 bis Square du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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