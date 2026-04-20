Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 22 avril Parc du Berry Rennes Mercredi 22 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Propositions d’animations pour découvrir les dynamiques sur le quartier de Villejean à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle piscine !

Différentes animations tout au long de la journée. On termine par un temps de danse avec Dounia et Your Vibe pour préaparer le défilé du 25 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T19:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 4 bis Square du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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