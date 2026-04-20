Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine de Villejean – Inauguration et défilé du samedi 25 avril Parc du Berry Rennes
Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine de Villejean – Inauguration et défilé du samedi 25 avril Parc du Berry Rennes samedi 25 avril 2026.
Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine de Villejean – Inauguration et défilé du samedi 25 avril Parc du Berry Rennes Samedi 25 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine
On clôture quinze jour d’animation avec un grand défilé de l’ancienne à la nouvelle piscine pour participer au temps inaugural de ce nouvel équipement de quartier.
Défilé de l’ancienne à la nouvelle piscine pour fêter déguisé en poisson ou en méduse l’arrivée du nouvel d’équipement ! Venez avec vos plus belles tenues bleues ou vertes..
Temps d’inauguration prévu à 12h30 devant la nouvelle piscine.
Restez avec votre pique-nique pour profiter du concert des Trans’muscicales à 13h au parc du Berry.
L’atelier des transitions est installée pour la semaine et propose aux petits ingénieur son club de 14h30 à 16h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00.000+02:00
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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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