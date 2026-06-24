Fêtons l’été à La Madeleine Cinéma en plein air Sur la piste du Marsupilami Chartres samedi 25 juillet 2026.

Chartres

Fêtons l’été à La Madeleine Cinéma en plein air Sur la piste du Marsupilami

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Conseil Citoyen de La Madeleine organise une projection en plein air du film Sur la piste du Marsupilami , parc Jacques Grand (Mail Jean de Dunois). À partir de 21h30 (lorsque le soleil se couche).

Gratuite, la projection est assurée par le prestataire Cinétoiles, et est organisée par le Conseil Citoyen de La Madeleine, avec une aide financière de C’Chartres habitat. .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The La Madeleine Citizens’ Council is organizing an outdoor screening of the film Sur la piste du Marsupilami at Jacques Grand Park (Mail Jean de Dunois). %C0 Starting at 9:30 p.m. (when the sun sets).

L’événement Fêtons l’été à La Madeleine Cinéma en plein air Sur la piste du Marsupilami Chartres a été mis à jour le 2026-06-24 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES