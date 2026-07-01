AGENDA · Chartres
Tournoi Jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Chartres
samedi 25 juillet 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Tournoi Jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
À partir de 12 ans. Inscription sur start.gg
.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Ages 12 and up. Sign up at start.gg
L’événement Tournoi Jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Puzzles collaboratifs Chartres 7 juillet 2026
- Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres 7 juillet 2026
- Visites Enfants à la cathédrale Notre-Dame Chartres 7 juillet 2026
- PartyGame Chartres 7 juillet 2026
- Jeux sur place jeux de société Chartres 8 juillet 2026