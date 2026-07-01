Informations pratiques

Chartres

Tournoi Jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

À partir de 12 ans. Inscription sur start.gg

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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%C0 Ages 12 and up. Sign up at start.gg

L’événement Tournoi Jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES