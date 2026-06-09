Jeux sur place jeux de société Chartres
Jeux sur place jeux de société Chartres mercredi 8 juillet 2026.
Chartres
Jeux sur place jeux de société
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Une sélection de jeux de société à découvrir sur place, pour tous les publics. Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.
À partir de 7 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A selection of board games for all ages to discover on site. Come and play at the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.
L’événement Jeux sur place jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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