Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux
Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux jeudi 7 mai 2026.
Fêtons l’Europe sur la place ! Jeudi 7 mai, 17h00 Place Pey Berland Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00
Une vingtaine de pays, d’associations, de consulats et d’institutions représentés : informations, jeux, dégustations, et beaucoup plus …
Entrée libre et gratuite pour toute la famille !
Place Pey Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Village européen 2026
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