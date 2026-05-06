Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux

Fêtons l’Europe sur la place ! Jeudi 7 mai, 17h00 Place Pey Berland Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Une vingtaine de pays, d’associations, de consulats et d’institutions représentés : informations, jeux, dégustations, et beaucoup plus …

Entrée libre et gratuite pour toute la famille !

Place Pey Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Village européen 2026