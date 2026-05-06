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Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux

Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux

Fêtons l’Europe sur la place !, Place Pey Berland, Bordeaux jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Place Pey Berland

Adresse : 33000 BORDEAUX

Ville : Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Fêtons l’Europe sur la place ! Jeudi 7 mai, 17h00 Place Pey Berland Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Une vingtaine de pays, d’associations, de consulats et d’institutions représentés : informations, jeux, dégustations, et beaucoup plus …

Entrée libre et gratuite pour toute la famille !

Place Pey Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Village européen 2026

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