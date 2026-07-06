Feu Chatterton & Baptiste Trotignon à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Feu Chatterton & Baptiste Trotignon à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

21 h

BAPTISTE TROTIGNON

Art Is Simple

Baptiste Trotignon a toujours eu un rapport complexe à la simplicité ! Après plusieurs albums ces dernières années, autour de reprises, le pianiste français a éprouvé le désir d’écrire beaucoup de musique et s’est amusé à se fixer une règle 1h maximum de temps pour composer chaque titre… ça c’est un challenge ! Cela permet de ne pas se disperser, de ne pas succomber à la tentation de charger trop le langage, et surtout, de rester dans son intuition, d’accueillir l’idée qui arrive avec confiance et de s’y tenir. Alors, c’est là que ça peut devenir subtil arriver à quelque chose de simple, épuré et lisible mais pas simpliste, essayer de rester élégant mais pas pauvre d’esprit pour autant. Par contre, il y a dans Art is simple plus de réalisation que d’habitude, on triture les morceaux une fois qu’ils ont été enregistrés pour mélanger, restructurer, arranger la musique, comme ça se fait souvent dans de nombreux styles musicaux mais assez rarement dans le jazz. Pour Baptiste Trotignon, Art is simple , c’est aussi de façon très modeste, une manière de participer et de répondre personnellement à cette question du monde contemporain tel qu’il évolue aujourd’hui confus, complexe, chargé de trop d’informations… et peut-être essayer de se protéger un peu de tout ça , d’y opposer une forme de résistance, tenter de trouver un abri sûr si on ne veut pas se perdre, en essayant d’alléger quelques petites choses…

Baptiste Trotignon (piano) Jérôme Regard (basse) Raphael Pannier (batterie)

22 h 30

FEU! CHATTERTON

Labyrinthe

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public. Avec Labyrinthe, leur nouvel album, le groupe signe un retour magistral un disque salué par la critique et déjà plébiscité par le public.

Arthur Teboul (voix) Sébastien Wolf (claviers, guitare) Clément Doumic (claviers, guitare) Antoine Wilson (claviers, basse) Raphaël de Pressigny (batterie)

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

BAPTISTE TROTIGNON

Art Is Simple

Baptiste Trotignon has always had a complex relationship with simplicity! After releasing several albums in recent years featuring covers, the French pianist felt the urge to write a lot of music and had fun setting himself a rule: a maximum of one hour to compose each track? Now that’s a challenge! It helps you stay focused, resist the temptation to overcomplicate the musical language, and above all, stay true to your intuition—welcoming the ideas that come to you with confidence and sticking to them. That’s where it can get subtle: arriving at something simple, pure, and clear but not simplistic; trying to remain elegant without being “shallow.” On the other hand, there’s more production work involved in *Art is simple* than usual; we “tweak” the tracks once they’ve been recorded to mix, restructure, and arrange the music—as is often done in many musical styles but quite rarely in jazz. For Baptiste Trotignon, %AB Art is simple %BB is also, in a very modest way, a means of participating in and personally addressing %E0 this question of the contemporary world as it %E9volves today: confusing, complex, and overloaded with information? and perhaps trying to protect oneself a little from all of that, to offer a form of resistance, to try to find a safe haven—if one doesn’t want to lose oneself—by trying to lighten things up a bit…

Baptiste Trotignon (piano) Jérôme Regard (bass) Raphael Pannier (drums)

10:30 p.m.

FEU! CHATTERTON

“Labyrinthe”

Feu! Chatterton is back, more incandescent than ever! Three years after the release of their iconic album *Palais d’argile*—which went platinum, earned multiple nominations at the Victoires de la Musique, and was followed by a triumphant tour—Feu! Chatterton are reigniting the flame. They’re returning to the stage, that electric space they electrify like no one else, with that feverish elegance and rare intensity that set them apart as a band, viscerally connected to their audience. With *Labyrinthe*, their new album, the band makes a masterful comeback: a record hailed by critics and already a hit with the public.

Arthur Teboul (vocals) Sébastien Wolf (keyboards, guitar) Clément Doumic (keyboards, guitar) Antoine Wilson (keyboards, bass) Raphaël de Pressigny (drums)

L’événement Feu Chatterton & Baptiste Trotignon à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65