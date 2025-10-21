Feu! Chatterton et Benjamin Biolay + Nous étions une armée boulevard des Arènes Nîmes
Feu! Chatterton et Benjamin Biolay + Nous étions une armée boulevard des Arènes Nîmes dimanche 14 juin 2026.
Nîmes
Feu! Chatterton et Benjamin Biolay + Nous étions une armée
boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 46 – 46 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 20:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais aux côtés de la figure majeure de la chanson française, reconnu pour ses textes élégants et mélancoliques et ses orchestrations sophistiquées, Benjamin Biolay !
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boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Feu Chatterton is back, more incandescent than ever, alongside the leading figure of French chanson, renowned for his elegant, melancholy lyrics and sophisticated orchestrations, Benjamin Biolay!
L’événement Feu! Chatterton et Benjamin Biolay + Nous étions une armée Nîmes a été mis à jour le 2026-02-26 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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