Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Mathurin-sur-Loire · Loire-Authion
Informations pratiques
Loire-Authion
Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire
Saint-Mathurin-sur-Loire Pont de Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
23h00 La commune propose un bal populaire ainsi qu’un feu d’artifice. Celui-ci sera tiré au-dessus de la Loire depuis le pont. .
Saint-Mathurin-sur-Loire Pont de Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 47 77 culture@loire-authion.fr
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English :
L’événement Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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