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AGENDA · Loire-Authion

Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion

mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Mathurin-sur-Loire · Loire-Authion

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
Saint-Mathurin-sur-Loire
Adresse
Pont de Saint-Mathurin-sur-Loire
Ville
49250 Loire-Authion
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Loire-Authion

Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire

Saint-Mathurin-sur-Loire Pont de Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

23h00 La commune propose un bal populaire ainsi qu’un feu d’artifice. Celui-ci sera tiré au-dessus de la Loire depuis le pont.   .

Saint-Mathurin-sur-Loire Pont de Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 47 77  culture@loire-authion.fr

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English :

L’événement Feu d’artifice à Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers

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