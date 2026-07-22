AGENDA · Canet-en-Roussillon
FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon
samedi 25 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
FEU D’ARTIFICE
Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 23:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Grand Feu d’Artifice à Canet-en-Roussillon
.
Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? Grand Fireworks Display in Canet-en-Roussillon ?
L’événement FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-17 par CANET TOURISME
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