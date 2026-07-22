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FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon

samedi 25 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon

FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Place Méditerranée
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Canet-en-Roussillon

FEU D’ARTIFICE

Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 23:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Grand Feu d’Artifice à Canet-en-Roussillon
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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 

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English :

? Grand Fireworks Display in Canet-en-Roussillon ?

L’événement FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-17 par CANET TOURISME

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