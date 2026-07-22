Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

FEU D’ARTIFICE

Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 23:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Grand Feu d’Artifice à Canet-en-Roussillon

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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? Grand Fireworks Display in Canet-en-Roussillon ?

L’événement FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-17 par CANET TOURISME