FESTIVAL SUN & SEA CONCERT HELENE SEGARA

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 23:59:00

Date(s) :

2026-07-22

Une voix, des frissons, une soirée inoubliable ne manquez pas Hélène Ségara en concert ! Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea

.

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A voice, a thrill, an unforgettable evening: don’t miss Hélène Ségara in concert! Free ? 6th Sun & Sea Festival

L’événement FESTIVAL SUN & SEA CONCERT HELENE SEGARA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-09 par CANET TOURISME