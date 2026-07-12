Feu d’artifice Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Feu d’artifice Dahouët

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 23:00:00

fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Pour clôture la Fête de la mer à Dahouët, venez profiter d’un feu d’artifice tiré depuis l’oratoire Notre-Dame de la Garde. .

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 10 99

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English :

L’événement Feu d’artifice Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor