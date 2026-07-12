Feu d’artifice Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André
lundi 17 août 2026 · Quai des Terre-Neuvas · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Feu d’artifice Dahouët
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 23:00:00
fin : 2026-08-16 23:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Pour clôture la Fête de la mer à Dahouët, venez profiter d’un feu d’artifice tiré depuis l’oratoire Notre-Dame de la Garde. .
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 10 99
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English :
L’événement Feu d’artifice Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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