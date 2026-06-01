Feu d’artifice de début d’été Poste de Secours n°1 Ouistreham
Feu d’artifice de début d’été Poste de Secours n°1 Ouistreham dimanche 21 juin 2026.
Ouistreham
Feu d’artifice de début d’été
Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 23:15:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
En partenariat avec l’Accostage, le Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham et la Ville de Ouistreham Riva-Bella.
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
En partenariat avec l’Accostage, le Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham et la Ville de Ouistreham Riva-Bella. .
Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
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English : Feu d’artifice de début d’été
Let’s celebrate the start of summer together! Come and enjoy a fireworks display on the beach at Ouistreham Riva-Bella!
In partnership with l’Accostage, Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham and the town of Ouistreham Riva-Bella.
L’événement Feu d’artifice de début d’été Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer
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