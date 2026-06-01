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Feu d’artifice de début d’été Poste de Secours n°1 Ouistreham

Feu d’artifice de début d’été Poste de Secours n°1 Ouistreham dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Poste de Secours n°1

Adresse : Plage

Ville : 14150 Ouistreham

Département : Calvados

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 23:15:00

Tarif :

Ouistreham

Feu d’artifice de début d’été

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 23:15:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
En partenariat avec l’Accostage, le Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham et la Ville de Ouistreham Riva-Bella.
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
En partenariat avec l’Accostage, le Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham et la Ville de Ouistreham Riva-Bella.   .

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 

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English : Feu d’artifice de début d’été

Let’s celebrate the start of summer together! Come and enjoy a fireworks display on the beach at Ouistreham Riva-Bella!
In partnership with l’Accostage, Mamma Mia, La Moulerie, Carrefour market Ouistreham and the town of Ouistreham Riva-Bella.

L’événement Feu d’artifice de début d’été Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer

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