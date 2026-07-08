Informations pratiques

Carcassonne

FEU D’ARTIFICE DE LA CITÉ SUR L’AIRE D’AUTOROUTE

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Journée festive sur l’aire d’autoroute le Belvédère d’Auriac proposée par Vinci Autouroutes et l’Office de Tourisme du Grand Carcassonne le 14 juillet de 9h30 à 23h permettant d’attendre avec sérénité et dans la joie et la bonne humeur, l’embrasement de la Cité de Carcassonne, puis de repartir en toute tranquilité.

Ateliers gratuits pour enfants et adultes, stands maquillage, dégustation (sans alcool) , déambulations de cirque, ateliers créatifs (modelage, calligraphie) , borne à selfie, espace sieste sous les pins, concerts (piano, pop-rock, batucada), marché artisanal (que du local ! ) , mur d’escalade, tir à l’arc …

Des food-trucks et producteurs locaux pour se restaurer glaces, café, boissons fraîches…

Pour arriver sur l’aire du Belvédère d’Auriac

Il est inutile d’arriver avant l’ouverture à 9h30 car vous serez évacués par les services de gendarmerie.

– Vous venez de Narbonne et en direction de Toulouse vous vous arrêtez sur l’aire du Belvédère d’Auriac qui se situe entre la sortie Carcassonne Est (Trèbes) et la sortie Ouest (Carcassonne Ouest Salvaza).

Pour repartir le soir, vous sortirez à la sortie ouest, tour du rond-point et vous repartez vers Narbonne.

– Vous venez de Toulouse en direction de Narbonne vous sortez à Carcassonne Est (Trèbes), vous faites le tour du rond- point et vous reprenez l’autoroute en direction de Toulouse pour vous arrêter à la 1ère aire soit celle du Belvédère d’Auriac.

La bonne nouvelle est que vous êtes dans le bon sens pour rentrer chez vous le soir !

– L’aire ferme dès qu’il n’y a plus de places de stationnement (entre 11h et 17h selon les années)

– L’aire est vaste et ombragée n’oubliez pas de prendre vos transats, couvertures…

– Possibilité de venir à pied sur l’aire par le portail de service (route de Saint Hilaire) un poste de gendarmerie est là pour vous guider (de ce fait, il est également possible de sortir à pied de l’aire pour aller se promener à la cité ou en ville et revenir en fin de journée sur l’aire).

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 78 58 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive day at the “Belvédère d’Auriac” highway rest area, organized by Vinci Autouroutes and the Greater Carcassonne Tourist Office on July 14 from 9:30 a.m. %E0 11:00 p.m., allowing you to wait calmly, joyfully, and in good spirits for the fireworks display over the City of Carcassonne, then head home at your leisure.

Free workshops for children and adults, face-painting booths, tastings (non-alcoholic), circus performances, creative workshops (modeling, calligraphy), a selfie station, a nap area under the pine trees, concerts (piano, pop-rock, batucada), a craft market (all local!), a climbing wall, archery…

Food trucks and local producers for refreshments: ice cream, coffee, cold drinks…

To get to the Belvédère d’Auriac rest area:

There’s no point in arriving before opening time at 9:30 a.m., as you’ll be turned away by the gendarmerie.

– If you’re coming from Narbonne toward Toulouse: stop at the Belvédère d’Auriac rest area, located between the Carcassonne Est (Trèbes) exit and the Carcassonne Ouest Salvaza exit.

To leave in the evening, take the West exit, go around the roundabout, and head back toward Narbonne.

– If you’re coming from Toulouse toward Narbonne: Take the Carcassonne Est (Trèbes) exit, go around the roundabout, and get back on the highway toward Toulouse to stop at the first rest area, the Belvédère d’Auriac.

The good news is that you’ll be heading in the right direction to get home in the evening!

– The rest area closes as soon as there are no more parking spaces available (between 11 a.m. and 5 p.m., depending on the year)

– The rest area is spacious and shaded: don’t forget to bring your lounge chairs, blankets, etc.

– You can walk to the campground through the service gate (Route de Saint Hilaire): a gendarmerie post is there to guide you (As a result, you can also leave the campground on foot to go for a walk in the town or city and return to the campground at the end of the day.)

L’événement FEU D’ARTIFICE DE LA CITÉ SUR L’AIRE D’AUTOROUTE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-02 par