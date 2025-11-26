FESTIVAL DE CARCASSONNE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET EN MUSIQUE LA VILLE DE CARCASSONNE Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET EN MUSIQUE LA VILLE DE CARCASSONNE

Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir Carcassonne autrement.

Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !

Pianiste, compositeur, improvisateur Jean-François Zygel est aimé de tous les mélomanes. Renouvelant l’art du piano, il fait de chacun de ses concerts un événement unique, inattendu, imprévisible. Mêlant volontiers composition, improvisation et répertoire, ses différents projets le mènent à partager la scène avec des artistes de tous horizons, ses principaux ports d’attache étant cette saison la salle Gaveau, La Seine Musicale, la Philharmonie du Luxembourg, Les Sables d’Olonne, le Grand Théâtre de Provence et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où ses études sont couronnées par dix Premiers Prix, il y transmet désormais son art de l’improvisation dans la classe qu’il a fondée en 2002. Ses différents albums sont édités chez Naïve et Sony.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

With Jean-François Zygel, everything becomes music! Scents, images, phrases and sensations are transformed between his ears and under his fingers into melodies, rhythms and harmonies: so many tasty improvised compositions that invite us to discover Carcassonne in a different way.

In this exceptional recital, the celebrated pianist and composer will take us on a poetic journey inspired by his own emotions. An unusual and festive sensory experience where the ear hears and the ear sees!

Pianist, composer, improviser: Jean-François Zygel is beloved by music lovers everywhere. Renewing the art of the piano, he makes each of his concerts a unique, unexpected and unpredictable event. A willing blend of composition, improvisation and repertoire, his various projects lead him to share the stage with artists from all horizons, his main ports of call this season being the Salle Gaveau, La Seine Musicale, the Philharmonie du Luxembourg, Les Sables d?Olonne, the Grand Théâtre de Provence and the Orchestre national du Capitole de Toulouse. Trained at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, where his studies were crowned by ten First Prizes, he now passes on his art of improvisation in the class he founded in 2002. His various albums are published by Naïve and Sony.

