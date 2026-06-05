LES VENTS D’ANGES LE CÉNACLE D’ALEXANDRE GUILMANT Carcassonne
LES VENTS D’ANGES LE CÉNACLE D’ALEXANDRE GUILMANT Carcassonne samedi 11 juillet 2026.
Carcassonne
LES VENTS D’ANGES LE CÉNACLE D’ALEXANDRE GUILMANT
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, des concerts d’orgues dans le cadre des Vents d’Anges
11 juillet LE CÉNACLE D’ALEXANDRE GUILMANT Matthieu DE MIGUEL (Toulouse). OEuvres de Haendel, Saint-Saens, Vierne, Guilmant, Dupré, Vierne
.
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers organ concerts at Saint-Vincent church, as part of the Vents d’Anges festival
july 11: LE CÉNACLE D?ALEXANDRE GUILMANT Matthieu DE MIGUEL (Toulouse). Works by Handel, Saint-Saens, Vierne, Guilmant, Dupré, Vierne
L’événement LES VENTS D’ANGES LE CÉNACLE D’ALEXANDRE GUILMANT Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- PALEOTHON LES AFFAIRES JUDICIAIRES DE L’ANCIEN REGIME Carcassonne 12 juin 2026
- ARCHIVES PUBLIQUES HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITE EN FRANCE Carcassonne 12 juin 2026
- LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES C’EST MOI… MARLÈNE JOBERT Carcassonne 27 juin 2026
- LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES MARCHAL PAR MARCHAL, PORTRAIT INTIME Carcassonne 28 juin 2026
- LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES CHARLES AZNAVOUR EN ARMÉNIE Carcassonne 29 juin 2026