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Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac

Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac

Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Site de Maison Neuve

Ville : 87620 Séreilhac

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Séreilhac

Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine

Site de Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 23:00:00
fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Un grand feu d’artifice Pyromusical aura lieu le dimanche soir pour clôturer le week-end festif de la Fête de la Sainte-Madeleine organisée sur le site de Maison Neuve. Il sera accompagné du groupe de percussions Limouzi Samba Gang pour mettre une ambiance unique !
Un programme riche en animations tout au long du week-end avec fête foraine sur les deux jours: des manèges et des jeux divers pour toute la famille, marché artisanal et gourmand le dimanche, repas champêtre le samedi soir, restauration et buvette tout le week-end et bien d’autres surprises en cours de préparation !   .

Site de Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78  comitedesfetes.sereilhac@gmail.com

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English :

L’événement Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Val de Vienne

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