Séreilhac

Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine

Site de Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 23:00:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Un grand feu d’artifice Pyromusical aura lieu le dimanche soir pour clôturer le week-end festif de la Fête de la Sainte-Madeleine organisée sur le site de Maison Neuve. Il sera accompagné du groupe de percussions Limouzi Samba Gang pour mettre une ambiance unique !

Un programme riche en animations tout au long du week-end avec fête foraine sur les deux jours: des manèges et des jeux divers pour toute la famille, marché artisanal et gourmand le dimanche, repas champêtre le samedi soir, restauration et buvette tout le week-end et bien d’autres surprises en cours de préparation ! .

Site de Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78 comitedesfetes.sereilhac@gmail.com

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English :

L’événement Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Val de Vienne