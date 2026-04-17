Fête de la Sainte Madeleine Maison Neuve Séreilhac

Séreilhac

Fête de la Sainte Madeleine

Maison Neuve La Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Fête de la Sainte-Madeleine organisée sur le site de Maison Neuve.

Un programme riche en animations tout au long du week-end avec fête foraine sur les deux jours: les festivités débuteront le samedi à 14h avec des manèges pour toute la famille, un repas champêtre en soirée et en plein air.

Le dimanche, toute la journée à partir de 10h, marché gourmand et artisanal en intérieur et en extérieur.

Petite restauration et buvette au cours des deux jours.

Grand feu d’artifice Pyromusical offert par la municipalité pour clôturer ce week-end festif avec le groupe de percussions Limouzi Samba Gang pour accompagner le public jusqu’au lieu où sera tiré le feu d’artifice.

Bien d’autres surprises vous attendent au cours du week-end avec des animations en cours de préparation ! .

Maison Neuve La Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78 comitedesfetes.sereilhac@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Sainte Madeleine Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Val de Vienne