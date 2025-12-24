Concert LeeMooZin and the Maddogs

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Plongez dans l’univers rock’n’roll de Lee MooZin & The Mad Dogs, un groupe qui fait rimer énergie, authenticité et plaisir du live. Porté par des guitares incisives, une rythmique solide et une contrebasse au groove imparable, le concert promet une ambiance chaleureuse et résolument vintage. Le répertoire puise dans les racines du rock’n’roll et du rockabilly, avec des morceaux taillés pour faire taper du pied et hocher la tête dès les premières notes. Sur scène, la complicité entre les musiciens est palpable et communicative, créant un véritable moment de partage avec le public. Une soirée rythmée, conviviale et sans compromis, idéale pour les amateurs de musique live et de sonorités rétro pleines de caractère. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 55 20 77

