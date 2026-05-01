Marché printanier Séreilhac
Marché printanier Séreilhac samedi 16 mai 2026.
Séreilhac
Marché printanier
Site de Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir le 2ème marché aux fleurs sur le thème du jardin et de la nature organisé sur le site de Maison Neuve. De très nombreuses animations: une soixantaine de stands en extérieur et en intérieur !
Durant tout le week-end: horticulteurs, pépiniéristes avec vente de fleurs, plantes vivaces et arbustes. Stands d’artisanat avec vannier, cuir, fer forgé, tourneur sur bois qui feront des démonstrations de leur savoir-faire. Producteurs avec vente de miels, d’escargots, tisanes de fleurs.
Vide-jardins samedi et dimanche.
Samedi sera complété par le concours de chapeaux fleuris.
Ateliers proposés pour la fabrication d’attrapes-soleil et de terrariums.
Jeux pour enfants, restauration (foodtrukcs végétarien et Le Truck à John , gaufres et glaces, buvette.
Bien d’autres surprises encore en préparation ! .
Site de Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 86 38 50
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English : Marché printanier
L’événement Marché printanier Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Val de Vienne
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