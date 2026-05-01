Séreilhac

Puces de couture et loisirs créatifs

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les puces de couture et des loisirs créatifs reviennent à Séreilhac pour une 11ème édition!

Venez découvrir dans la salle polyvalente une variété d’exposants passionnés, des fidèles de la première heure aux nouveaux talents !

Ce sera l’occasion parfaite pour dénicher des trésors, échanger des astuces ou trouver l’inspiration pour vos prochains projets créatifs…

Un salon de thé sera également à votre service. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 69 56 22

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English : Puces de couture et loisirs créatifs

L’événement Puces de couture et loisirs créatifs Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de Vienne