Puces de couture et loisirs créatifs Séreilhac
Puces de couture et loisirs créatifs Séreilhac samedi 30 mai 2026.
Séreilhac
Puces de couture et loisirs créatifs
Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les puces de couture et des loisirs créatifs reviennent à Séreilhac pour une 11ème édition!
Venez découvrir dans la salle polyvalente une variété d’exposants passionnés, des fidèles de la première heure aux nouveaux talents !
Ce sera l’occasion parfaite pour dénicher des trésors, échanger des astuces ou trouver l’inspiration pour vos prochains projets créatifs…
Un salon de thé sera également à votre service. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 69 56 22
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English : Puces de couture et loisirs créatifs
L’événement Puces de couture et loisirs créatifs Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de Vienne
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