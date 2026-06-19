AGENDA · Ussel
Feu d’artifice de la Gare Ussel
mercredi 5 août 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Feu d’artifice de la Gare
Rue de Grammont Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 22:15:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le Comité des Fêtes de la Gare organise feu d’artifice à 22h15 esplanade de Grammont dans le cadre des fêtes de la gare. .
Rue de Grammont Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 05 99 cdfgare19200@gmail.com
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English : Feu d’artifice de la Gare
L’événement Feu d’artifice de la Gare Ussel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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