Feu d’artifice Dinan
Feu d’artifice Dinan mardi 14 juillet 2026.
Dinan
Feu d’artifice
Port Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Dinan vous invite à son feu d’artifice sur le Port de Dinan.
Venez admirer un feu d’artifice en musique dans l’un des plus beaux cadres de la ville, au bord de la Rance. Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer, à partager en famille, entre amis ou entre voisins. .
Port Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 22 43
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English :
L’événement Feu d’artifice Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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