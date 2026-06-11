Dinan

Feu d’artifice

Port Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Dinan vous invite à son feu d’artifice sur le Port de Dinan.

Venez admirer un feu d’artifice en musique dans l’un des plus beaux cadres de la ville, au bord de la Rance. Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer, à partager en famille, entre amis ou entre voisins. .

Port Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 22 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu d’artifice Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme