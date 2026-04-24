Feu d’artifice du 82e anniversaire du Débarquement Saint-Laurent-sur-Mer

Saint-Laurent-sur-Mer

Feu d’artifice du 82e anniversaire du Débarquement

rue Bernard Anquetil Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 23:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre du Pique-nique concert d’Omaha Beach et du D-Day Festival Normandy, pour fêter la liberté retrouvée, venez admirer le feu d’artifice de la plage d’Omaha Beach. Participez avant cela au pique-nique géant et profitez des 2 concerts gratuits en bord de plage !

Dans le cadre du Pique-nique concert d’Omaha Beach et du D-Day Festival Normandy, pour fêter la liberté retrouvée, venez admirer le feu d’artifice de la plage d’Omaha Beach. Participez avant cela au pique-nique géant et profitez des 2 concerts gratuits en bord de plage !

19h30 à 21h Concert de Eul Swing

Eul’Swing est un groupe normand au swing ensoleillé composé de 5 musicien·ne·s détonants et d’une chanteuse survoltée. Des chansons jazz et de l’improvisation. De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, venez danser, festoyer et redécouvrir le jazz des années 40-50… De la chanson, du soleil et de l’énergie !

21h15 22h45 JESSIE LEE & The Alchemists Jessie Lee & The Alchemists, quintet de modern blues-rock aux influences anglo-saxones très larges, allant du blues au rock, en passant par la soul, la pop et même le jazz. La musique qu’ils créent est moderne, originale, nourrie de traditions, alliant émotion, liberté et puissance. Une alchimie surprenante.

23h Feu d’artifice sur la plage

Restauration et buvette sur place Vous pouvez également apporter votre repas.

Pique-nique installé en front de mer. .

rue Bernard Anquetil Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Feu d’artifice du 82e anniversaire du Débarquement

As part of the Omaha Beach Picnic and Concert and the D-Day Festival Normandy, come and admire the fireworks on Omaha Beach as part of the celebration of freedom regained. Beforehand, take part in the giant picnic and enjoy the 2 free concerts on the beach!

L’événement Feu d’artifice du 82e anniversaire du Débarquement Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Isigny-Omaha