AGENDA · Trélazé
Feu d’artifice du Festival de Trélazé Parc du Vissoir Trélazé
mercredi 15 juillet 2026 · Parc du Vissoir · Trélazé
Informations pratiques
Trélazé
Feu d’artifice du Festival de Trélazé
Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Rendez-vous au parc du Vissoir à Trélazé pour le feu d’artifice. .
Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74 contact@mairie-trelaze.fr
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English :
L’événement Feu d’artifice du Festival de Trélazé Trélazé a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers
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