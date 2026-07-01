Feu d’artifice du Festival de Trélazé Parc du Vissoir Trélazé

Informations pratiques

Trélazé

Feu d’artifice du Festival de Trélazé

Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Rendez-vous au parc du Vissoir à Trélazé pour le feu d’artifice. .

Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74 contact@mairie-trelaze.fr

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English :

L’événement Feu d’artifice du Festival de Trélazé Trélazé a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers