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AGENDA · Trélazé

Feu d’artifice du Festival de Trélazé Parc du Vissoir Trélazé

mercredi 15 juillet 2026 · Parc du Vissoir · Trélazé

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parc du Vissoir
Adresse
20, rue du Poirier
Ville
49800 Trélazé
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Trélazé

Feu d’artifice du Festival de Trélazé

Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Rendez-vous au parc du Vissoir à Trélazé pour le feu d’artifice.   .

Parc du Vissoir 20, rue du Poirier Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74  contact@mairie-trelaze.fr

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English :

L’événement Feu d’artifice du Festival de Trélazé Trélazé a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers

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