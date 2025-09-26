Visite guidée du centre culturel des musulmans de Trélazé/mosquée, Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée, Trélazé

Informations pratiques

Visite guidée du centre culturel des musulmans de Trélazé/mosquée 19 et 20 septembre Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite guidée des lieux avec explication historique depuis la maison de maraicher jusqu’au centre culturel. Retour sur les différentes phases de travaux. La maison de maraicher (2008), la premiere extension (2020), la seconde extension (2025-2027) Analyse des choix architecturaux au niveau des espaces et des matériaux. Explication du fonctionnement des lieux et des activités proposées (lieu de rencontre, de lien spirituel, d’enseignement…) Visite toutes les demi-heures à partir de 14h30 jusqu’à 20h . Visite extérieure nocturne le samedi soir avec explication des motifs de la façade en métal ajouré éclairée. La façade est une grande oeuvre afferte à la ville pour la beauté des yeux et l’apaisement des coeurs.

Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée 59 rue de la Foucaudière 49800 TRELAZE Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06-52-98-48-22 Visite guidée des lieux avec explication historique depuis la maison de maraicher jusqu’au centre culturel. Retour sur les différentes phases de travaux. La maison de maraicher (2008), la premiere extension (2020), la seconde extension (2025-2027) Analyse des choix architecturaux au niveau des espaces et des matériaux. Explication du fonctionnement des lieux et des activités proposées (lieu de rencontre, de lien spirituel, d’enseignement…) Visite toutes les demi-heures à partir de 14h30 jusqu’à 20h . Visite extérieure nocturne le samedi soir avec explication des motifs de la façade en métal ajouré éclairée. La façade est une grande oeuvre afferte à la ville pour la beauté des yeux et l’apaisement des coeurs. Grand parking dans la cour (commun avec les restau du coeur)

**Visite guidée des lieux avec explication historique depuis la maison de maraicher jusqu’au centre culturel**. Retour sur les différentes phases de travaux. La maison de maraicher (2008), la (2020),…

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