Feu d'artifice et bal populaire Le Cellier mardi 14 juillet 2026.

Beau Rivage Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

2026-07-14

C’est dans un esprit de rassemblement festif que la Commune célèbre la fête nationale. Petits et grands peuvent venir se restaurer et se désaltérer dès 19 h à Beau-Rivage, site magnifique et tranquille en bord de Loire.

Un groupe de musique rythmera cette soirée qui se clôturera, à la tombée de la nuit, par un feu d’artifice en musique sur la Loire.

Entrée gratuite.

Bar et restauration sur place. .

Beau Rivage Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

English :

Fireworks and popular ball

German :

Feuerwerk und Volkstanz

Italiano :

Fuochi d’artificio e danze popolari

Espanol :

Fuegos artificiales y baile popular

