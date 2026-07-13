UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluny

Feu d’artifice fête nationale Hippodrome Cluny

lundi 13 juillet 2026 · Hippodrome · Cluny

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Hippodrome
Adresse
Chemin Georges Malère
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Feu d’artifice fête nationale

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:45:00
fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Venez célébrer la Fête nationale à Cluny !

LUNDI 13 JUILLET
• 19h vente de lampions (place de l’Abbaye)
• 20h30 départ du défilé aux lampions (place l’abbaye)
• 21h bal des enfants (Hippodrome)
• 22h45 feu d’artifice (hippodrome)
• 23h bal animé par DJ1000éclairs (hippodrome)

LUNDI14 JUILLET
• 10h45 cérémonie officielle (rassemblement parking Aucaigne)   .

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice fête nationale

L’événement Feu d’artifice fête nationale Cluny a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)