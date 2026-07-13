Feu d’artifice fête nationale Hippodrome Cluny

Informations pratiques

Cluny

Feu d’artifice fête nationale

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:45:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Venez célébrer la Fête nationale à Cluny !

LUNDI 13 JUILLET

• 19h vente de lampions (place de l’Abbaye)

• 20h30 départ du défilé aux lampions (place l’abbaye)

• 21h bal des enfants (Hippodrome)

• 22h45 feu d’artifice (hippodrome)

• 23h bal animé par DJ1000éclairs (hippodrome)

LUNDI14 JUILLET

• 10h45 cérémonie officielle (rassemblement parking Aucaigne) .

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Feu d’artifice fête nationale

L’événement Feu d’artifice fête nationale Cluny a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)