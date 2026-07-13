Feu d’artifice fête nationale Hippodrome Cluny
lundi 13 juillet 2026 · Hippodrome · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Feu d’artifice fête nationale
Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:45:00
fin : 2026-07-14 11:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Venez célébrer la Fête nationale à Cluny !
LUNDI 13 JUILLET
• 19h vente de lampions (place de l’Abbaye)
• 20h30 départ du défilé aux lampions (place l’abbaye)
• 21h bal des enfants (Hippodrome)
• 22h45 feu d’artifice (hippodrome)
• 23h bal animé par DJ1000éclairs (hippodrome)
LUNDI14 JUILLET
• 10h45 cérémonie officielle (rassemblement parking Aucaigne) .
Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Feu d’artifice fête nationale
L’événement Feu d’artifice fête nationale Cluny a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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