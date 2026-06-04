Lamartine Poète et visionnaire Cluny Salle de la Justice de Paix Cluny dimanche 19 juillet 2026.

Cluny

Lamartine Poète et visionnaire Cluny

Salle de la Justice de Paix 1 Rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Après le succès rencontré en 2025 nouvelle saison de Lamartine Poète et visionnaire.

Dans une lecture contée adaptée d’un roman de Sylvie Yvert, Alphonse et Marianne se parlent, s’interpellent, évoquent les jours et les nuits de combat, les voyages en terres inconnues, les amitiés inaltérables.

Sur un fond musical , les deux revivent les rires et les pleurs, les victoires et les infortunes, la reconnaissance et l’ingratitude. .

Salle de la Justice de Paix 1 Rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lamartine Poète et visionnaire Cluny

L’événement Lamartine Poète et visionnaire Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)