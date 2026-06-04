Lamartine Poète et visionnaire Cluny Salle de la Justice de Paix Cluny
Lamartine Poète et visionnaire Cluny Salle de la Justice de Paix Cluny dimanche 19 juillet 2026.
Cluny
Lamartine Poète et visionnaire Cluny
Salle de la Justice de Paix 1 Rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:15:00
Date(s) :
2026-07-19
Après le succès rencontré en 2025 nouvelle saison de Lamartine Poète et visionnaire.
Dans une lecture contée adaptée d’un roman de Sylvie Yvert, Alphonse et Marianne se parlent, s’interpellent, évoquent les jours et les nuits de combat, les voyages en terres inconnues, les amitiés inaltérables.
Sur un fond musical , les deux revivent les rires et les pleurs, les victoires et les infortunes, la reconnaissance et l’ingratitude. .
Salle de la Justice de Paix 1 Rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lamartine Poète et visionnaire Cluny
L’événement Lamartine Poète et visionnaire Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)
- Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Ecole de musique Maison Romane Cluny 11 juin 2026
- Le Grand Bastringue Abbaye de Cluny Cluny 12 juin 2026
- Concert Baroque Place Saint Marcel Cluny 13 juin 2026
- Concert de la Clunysia Place Saint-Marcel Cluny 14 juin 2026
- Concours Hippique CSI*/** by Equivallée et Cluny Jump Terrains Equivallée Cluny 18 juin 2026