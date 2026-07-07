Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Route de Jalogny Cluny
samedi 18 juillet 2026 · Route de Jalogny · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise
Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 14h Débutants, Minimes et Cadets
Dimanche 19 juillet 2026 Dès 9h,Juniors. Dès 13h, Séniors
Buffet Buvette .
Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 89 26 cyril.bas.71@orange.fr
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English : Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise
L’événement Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Cluny a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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