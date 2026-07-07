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AGENDA · Cluny

Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Route de Jalogny Cluny

samedi 18 juillet 2026 · Route de Jalogny · Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Route de Jalogny
Adresse
Bassin de Joutes
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise

Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 14h Débutants, Minimes et Cadets
Dimanche 19 juillet 2026 Dès 9h,Juniors. Dès 13h, Séniors

Buffet Buvette   .

Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 89 26  cyril.bas.71@orange.fr

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English : Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise

L’événement Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Cluny a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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