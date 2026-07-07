Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Route de Jalogny Cluny

Informations pratiques

Cluny

Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise

Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 14h Débutants, Minimes et Cadets

Dimanche 19 juillet 2026 Dès 9h,Juniors. Dès 13h, Séniors

Buffet Buvette .

Route de Jalogny Bassin de Joutes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 89 26 cyril.bas.71@orange.fr

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English : Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise

L’événement Challenge du championnat de France de joutes Méthode Lyonnaise Cluny a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)