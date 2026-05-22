Cyclo-concert sur la voie verte Départ du parking du Prado Cluny

Cluny

Cyclo-concert sur la voie verte

Départ du parking du Prado Chemin du Prado Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le traditionnel cyclo-concert invite familles et curieux de tout poil à venir découvrir les beautés déroutantes de la musique d’hier et d’aujourd’hui, à l’occasion d’une boucle à vélo dans les cadres verdoyants de la Voie Verte. Des interventions musicales attendent les cyclistes le long du chemin, concoctées en secret par les musiciens invités du festival…

Parcours accessible aux cyclistes de tous niveaux.

Le festival prête des vélos aux piétons; merci de se présenter en avance pour en bénéficier. .

Départ du parking du Prado Chemin du Prado Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : Cyclo-concert sur la voie verte

L’événement Cyclo-concert sur la voie verte Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)