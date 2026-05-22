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Cyclo-concert sur la voie verte Départ du parking du Prado Cluny

Cyclo-concert sur la voie verte Départ du parking du Prado Cluny samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Départ du parking du Prado

Adresse : Chemin du Prado

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cluny

Cyclo-concert sur la voie verte

Départ du parking du Prado Chemin du Prado Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Le traditionnel cyclo-concert invite familles et curieux de tout poil à venir découvrir les beautés déroutantes de la musique d’hier et d’aujourd’hui, à l’occasion d’une boucle à vélo dans les cadres verdoyants de la Voie Verte. Des interventions musicales attendent les cyclistes le long du chemin, concoctées en secret par les musiciens invités du festival…

Parcours accessible aux cyclistes de tous niveaux.
Le festival prête des vélos aux piétons; merci de se présenter en avance pour en bénéficier.   .

Départ du parking du Prado Chemin du Prado Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : Cyclo-concert sur la voie verte

L’événement Cyclo-concert sur la voie verte Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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