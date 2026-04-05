D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Place du 11 Août 1944 Cluny
D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Place du 11 Août 1944 Cluny dimanche 5 juillet 2026.
Cluny
D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore?
Place du 11 Août 1944 Farinier de l’Abbaye Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Ce concert sera le point d’orgue d’une journée de colloque et de projections autour de l’œuvre Ludwig van , de Mauricio KAGEL, ouverte au public en accès libre.
Selon les mots amusés de Mauricio KAGEL, traduttore, traditore , l’interprète est-il un traître ?
Il répondrait certainement qu’il se doit de l’être, au moins un peu !
2027 verra célébrer la mémoire de BEETHOVEN, mort en 1827. L’occasion est belle pour que le festival d’Aujourd’hui à Demain prenne un peu d’avance.
Ce concert d’ouverture débutera donc par une étonnante transcription pour instruments baroques de la Symphonie Héroïque de BEETHOVEN, servie par cinq musiciens exceptionnels. La seconde partie du concert est entièrement consacrée à la création d’une nouvelle version du Ludwig van de Mauricio KAGEL. Pour cette expérience totalement immersive, d’un audacieux collage musical tour à tour provocateur et bouleversant, une grande diversité d’interprètes venus de tous les horizons se rassemble un quintet baroque, un quatuor à instruments amplifiés, une poignée de pointus solistes et de jeunes virtuoses du Projet Strophes.
Venez vous rendre complice de ce grand moment de création !
AU PROGRAMME
– Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie Héroïque. Instrumentation pour instruments historiques réalisée par Sylvain Blassel
– Création d’une version inédite de Ludwig van de Mauricio KAGEL
INTERPRETES
Sylvain Blassel, harpe
Marine Perez, flûte
Noëmi Schindler, violon
Alain Pégeot, alto
François Poly, violoncelle
Jean-Charles François, percussions
Stéphane Bonneau, violoncelle électrique
Benjamin Mialon, guitare électrique
Etienne Martin, batterie
Jean Guelorget, guitare basse électrique
Anaïs Moreau, violoncelle
Thierry Mercier, guitare
Quentin Dubreuil, percussions
Dominique Clément, clarinette
Gérard Buquet, trompette
Aglaé Bonnet, saxophone
Des interprètes du Projet Strophes se joindront à l’effectif. .
Place du 11 Août 1944 Farinier de l’Abbaye Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com
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English : D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore?
L’événement D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Cluny a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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