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D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Place du 11 Août 1944 Cluny

D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Place du 11 Août 1944 Cluny

D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Place du 11 Août 1944 Cluny dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Place du 11 Août 1944

Adresse : Farinier de l'Abbaye

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Cluny

D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore?

Place du 11 Août 1944 Farinier de l’Abbaye Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Ce concert sera le point d’orgue d’une journée de colloque et de projections autour de l’œuvre Ludwig van , de Mauricio KAGEL, ouverte au public en accès libre.

Selon les mots amusés de Mauricio KAGEL, traduttore, traditore , l’interprète est-il un traître ?
Il répondrait certainement qu’il se doit de l’être, au moins un peu !
2027 verra célébrer la mémoire de BEETHOVEN, mort en 1827. L’occasion est belle pour que le festival d’Aujourd’hui à Demain prenne un peu d’avance.
Ce concert d’ouverture débutera donc par une étonnante transcription pour instruments baroques de la Symphonie Héroïque de BEETHOVEN, servie par cinq musiciens exceptionnels. La seconde partie du concert est entièrement consacrée à la création d’une nouvelle version du Ludwig van de Mauricio KAGEL. Pour cette expérience totalement immersive, d’un audacieux collage musical tour à tour provocateur et bouleversant, une grande diversité d’interprètes venus de tous les horizons se rassemble un quintet baroque, un quatuor à instruments amplifiés, une poignée de pointus solistes et de jeunes virtuoses du Projet Strophes.
Venez vous rendre complice de ce grand moment de création !

AU PROGRAMME
– Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie Héroïque. Instrumentation pour instruments historiques réalisée par Sylvain Blassel
– Création d’une version inédite de Ludwig van de Mauricio KAGEL

INTERPRETES
Sylvain Blassel, harpe
Marine Perez, flûte
Noëmi Schindler, violon
Alain Pégeot, alto
François Poly, violoncelle
Jean-Charles François, percussions
Stéphane Bonneau, violoncelle électrique
Benjamin Mialon, guitare électrique
Etienne Martin, batterie
Jean Guelorget, guitare basse électrique
Anaïs Moreau, violoncelle
Thierry Mercier, guitare
Quentin Dubreuil, percussions
Dominique Clément, clarinette
Gérard Buquet, trompette
Aglaé Bonnet, saxophone

Des interprètes du Projet Strophes se joindront à l’effectif.   .

Place du 11 Août 1944 Farinier de l’Abbaye Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore?

L’événement D’Aujourd’hui à Demain, Concert Beethoven-Kagel: Traduttore, traditore? Cluny a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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