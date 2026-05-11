Aujourd’hui à demain Journée autour de l’œuvre de Mauricio KAGEL, Ludwig van Place du 11 Août 1944 Cluny

Cluny

Aujourd’hui à demain Journée autour de l’œuvre de Mauricio KAGEL, Ludwig van

Place du 11 Août 1944 Amphithéâtre de l’ENSAM, Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Ludwig van est une œuvre musicale de Mauricio KAGEL créée en 1970, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de BEETHOVEN, qui explore la figure du grand compositeur à travers une mise en scène déconstructive de son héritage. KAGEL y utilise des extraits de la musique beethovénienne tout en les détournant dans des contextes absurdes ou ironiques, brouillant les frontières entre musique, performance et commentaire culturel.

Dans Ludwig van , la musique de BEETHOVEN est traitée comme un matériau sonore à déconstruire : le compositeur laisse aux interprètes la liberté de créer des effets de distorsion, de silence et de superposition dans cette matière brute.

Avec comme invités différents acteurs de la vie musicale régionale, et la participation des Ateliers Syrinx, nous explorerons ensemble le potentiel pédagogique de cette œuvre.

En effet, Ludwig van demande plus qu’une lecture de partition : ne demande-t-elle pas aux musiciens une adaptation en temps réel, une flexibilité, une capacité à improviser ensemble ? Ne demande-t-elle pas d’accepter l’imprévu et le risque, à ne pas être dans le contrôle total ?

N’est-elle pas l’outil parfait pour pousser les interprètes à sortir de leur rôle passif d’exécutants pour devenir des acteurs conscients de la construction musicale ?

Cet après-midi sera également l’occasion de découvrir des extraits du film Ludwig van , un chef-d’oeuvre poétique et subversif réalisé pour Mauricio Kagel sur une captation de l’interprétation originale de sa pièce, en 1970.

Stéphane Bonneau présentera également des extraits du film Ludwig van Syrinx , réalisé en 2025 par les Ateliers Syrinx, ovni musical et visuel issu de l’adaptation du projet de désacralisation kagélien par un ensemble de musiciens amateurs, encadrés par des solistes professionnels.

14h : Projection d’extraits du film Ludwig Van de Mauricio KAGEL (1970)

14h30 : Table ronde Démarche artistique et compositionnelle de Mauricio KAGEL

15h45 : Projection d’extraits du film Ludwig Van Syrinx des Ateliers Syrinx (2025)

16h45 : Table ronde La création comme démarche pédagogique

La journée se clôturera par un grandiose concert donné à 20h au Farinier de l’Abbaye, faisant croiser les héritages de BEETHOVEN et de KAGEL. .

Place du 11 Août 1944 Amphithéâtre de l’ENSAM, Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : Aujourd’hui à demain Journée autour de l’œuvre de Mauricio KAGEL, Ludwig van

L’événement Aujourd’hui à demain Journée autour de l’œuvre de Mauricio KAGEL, Ludwig van Cluny a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)