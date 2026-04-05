Apéro des vacances Boom des enfants Centre social de Cluny Cluny

Cluny

Apéro des vacances Boom des enfants

Centre social de Cluny 1 Rue des Ravattes Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Alors les enfants, on danse ?

Préparez-vous pour un après-midi placé sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de l’amusement. Chaussez vos meilleures chaussures de danse, sortez vos plus beaux déguisements si le cœur vous en dit, et rejoignez-nous pour un moment festif à partager entre amis et en famille.

Venez avec vos copains, vos frères et sœurs, et même avec vos parents si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement ! Ici, tout le monde est invité à participer, à bouger, à rire et à profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme de la musique, de la danse, des animations, des jeux et surtout beaucoup de plaisir. Que vous soyez un danseur confirmé ou que vous aimiez simplement vous laisser porter par le rythme, l’essentiel est de participer et de passer un bon moment ensemble.

Et bien sûr, n’oublions pas Bobby l’Enclume Avec Bobby l’Enclume, on sera légers comme des plumes ! Avec lui, la bonne humeur est garantie et la piste de danse n’attend plus que vous.

Bonne nouvelle la salle est climatisée. Vous pourrez donc danser, courir, sauter et vous amuser confortablement tout au long de l’événement.

Alors ne restez pas à la maison. Venez faire le plein d’énergie, de musique et de souvenirs. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment festif, joyeux et inoubliable. .

Centre social de Cluny 1 Rue des Ravattes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 80 83 centresocial@cluny.fr

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English : Apéro des vacances Boom des enfants

L’événement Apéro des vacances Boom des enfants Cluny a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)